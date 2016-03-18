Керівництво "Центренерго" хочуть змінити до кінця квітня

Фонд державного майна України ініціює проведення загальних зборів акціонерів виставленої на приватизацію енергогенеруючої компанії "Центренерго" до кінця квітня цього року, на якому будуть розглянуті питання переобрання членів правління, наглядової ради, ревізійної комісії.

Про це в ході виступу на засіданні Кабінету міністрів України сказав перший заступник голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Парфененко.

"Ми оголосили загальні збори, де до порядку денного включили всі питання: переобрання правління, наглядової ради, ревізійної комісії, приведення статутних документів у відповідність з законодавством. Всі загальні збори по всім акціонерним товариствам, незалежно від сфери їх підпорядкування, повинні пройти до 30 квітня включно", - повідомив Парфененко.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ввечері в п'ятницю, 26 лютого, передало 78,3% акцій "Центренерго" Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 18 лютого на засіданні уряду доручив Міненерго найближчим часом передати акції компанії "Центренерго" в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин заявив про готовність передати акції компанії до ФДМУ, а також висловив впевненість, що чинне керівництво держкомпанії переможе в оголошеному кадровому конкурсі.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.