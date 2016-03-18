Топ-менеджерів "Укргазвидобування" має перевірити СБУ - експерт

Українські спецслужби мають ретельно перевірити керівників державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" щодо співпраці з російськими спецслужбами.

Про це заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

За його словами, залучення росіян до керівництва українськими стратегічними підприємствами несе підвищений ризик передачі секретної інформації спецслужбам Російської Федерації.

"Ризик є. Треба ретельно підбирати менеджмент "російського походження". І це стосується не лише стратегічних підприємств, таких як "Укргазвидобування", але й стратегічних в політичному та ідеологічному сенсі активів, таких як ЗМІ", - зазначив експерт.

На його думку, в разі найменшої підозри на співпрацю з Росією чиновниками мають займатися українські спецслужби.

"Це робота спецслужб. Вони мають за цим стежити. Якщо є такі ризики, якщо є підозри і сумніви, то їх потрібно моніторити і вибраковувати", - пояснив Вадим Карасьов.

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Як повідомлялося, топ-менеджмент ДП "Укргазвидобування", сформований з колишніх співробітників російських нафтових компаній, звинуватили в роботі на користь російських спецслужб. Про це у парламенті заявив народний депутат Михайло Головко. За його словами, голова правління української газодобувної компанії Олег Прохоренко виконав "радикальне оновлення менеджменту, і тепер нове керівництво складається з росіян, причому багато з них продовжують мати російське громадянство. Зловживаючи своїм службовим становищем, російські менеджери "Укргазвидобування" займаються розкраданням державних коштів і "знищують газовидобувну галузь України".

"Українська газовидобувна галузь опинилася під контролем спецслужб Російської Федерації", - зазначив Михайло Головко.

Парламентарій звернувся до СБУ та Генпрокуратури з вимогою перевірити діяльність "російської команди" глави держкомпанії Олега Прохоренка, яка загрожує економічної та інформаційної безпеки України, а також ставить під загрозу державну таємницю.