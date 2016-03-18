Коболєв розповів, скільки коштує імпортований до України газ

Ціна імпортованого в Україну газу на даний момент складає близько 200 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням витрат на його транспортування, повідомив журналістам глава національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв після засідання уряду в п'ятницю.

"За 180 доларів ми купуємо. Після входу в Україну імпортна ціна з урахуванням входу становить близько 200 доларів за тисячу кубометрів", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявляв, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський "Газпром".