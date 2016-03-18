Міненерговугілля виплатить шахтарям понад 157 мільйонів боргу по зарплаті

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України має намір найближчими днями направити 157,4 мільйона гривень на погашення заборгованості по зарплаті за 2015 рік перед шахтарями державних вугільних підприємств, повідомляє прес-служба відомства.

"Працівникам підприємств вугільної промисловості найближчими днями буде виплачено 157,4 мільйона гривень бюджетних коштів в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі за 2015 рік", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ці кошти передбачалися до виплати у квітні 2016 року. Однак завдяки співпраці Міненерговугілля та Мінфіну вдалося домогтися можливості виплати зазначеної суми у березні.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня Міністерство енергетики та вугільної промисловості направило 63,7 мільйона гривень державним вугільним підприємствам для погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями.

У планах міністерства залучити з бюджету 2,5 мільярда гривень на модернізацію і дотації державних вугільних підприємств, що дозволить протягом року стабілізувати їх роботу.

Довідка УНІАН. За січень-лютий 2016 року державні шахти видобули 1,047 тисячі тонн вугілля, або 15,9% від загального обсягу видобутку в країні. Скорочення видобутку на держпідприємствах за 2 місяці склало 16,1%.