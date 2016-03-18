Клімкін обговорив з Шефчовичем питання реформування газового сектору України

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій відомства.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі особлива увага була приділена питанням реформування газового сектору України, залученню європейських інвестицій в українську газотранспортну систему, збільшенню реверсних поставок газу в Україну з території держав-членів ЄС.

Клімкін закликав Єврокомісію до подальшої твердої позиції в питаннях енергетичної солідарності з Україною і в цьому контексті до протидії будівництву політично вмотивованих газопроводів в обхід нашої країни, таких як Північний потік 2.

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З боку ЄК було окремо наголошено на надійності України як транзитера газу до Європи.

Було відзначено, що приведення українського енергетичного сектору у відповідність до Третього енергетичного пакету надає додаткові можливості для подальшої розбудови партнерства України з ЄС у цій сфері.

Під час зустрічі також було обговорено подальші спільні дії в контексті завершення 31 березня ц.р. терміну дії «зимового пакету» щодо умов закупівлі Україною російського природного газу, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія направила листа російській та українській сторонам з пропозицією провести переговори щодо умов закупівлі та транспортування газу найближчим часом.