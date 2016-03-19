Сироїд: Присутність громадян РФ на керівних посадах в "Укргазвидобуванні" - це знущання над українцями

Про це заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, коментуючи заяву нардепа Михайла Головка про необхідність провести перевірку топ-менеджменту ДП «Укргазвидобування», яке сформоване з колишніх високопоставлених співробітників російських нафтових компаній.

«В умовах війни присутність росіян на будь-яких керівних посадах – це знущання над українцями. Вони ведуть підривну діяльність і працюють в інтересах російського уряду», - заявила Сироїд.

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Політика підтримав голова Радикальної партії Олег Ляшко.

«На жаль, російської агентури в Україні ще дуже багато. І влада нічого не робить, щоб навести в цьому плані порядок», - заявив він.

За його словами, «по ідеї» повинна проводиться перевірка при призначеннях топ-менеджерів на стратегічних підприємствах, але її якість не витримує критики.

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Нагадаємо, на брифінгу у Верховній Раді народний депутат Михайло Головко заявив, що голова правління найбільшої української державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» Олег Прохоренко провів «радикальне оновлення топ-менеджменту, і тепер нове керівництво складається з колишніх співробітників державних компаній Російської Федерації, причому багато з них продовжують мати російське громадянство. На думку нардепа, діяльність цих людей «спрямована проти основ національної безпеки України». Є всі підстави стверджувати, що люди, яких Прохоренко привів в «Укргазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем, займаються розкраданням державних коштів.

Зокрема, депутат вимагає перевірити громадянство керівника напряму закупівель товарів та послуг ПАТ «Укргазвидобування» Андрія Токаря, начальника управління із закупівель товарів і послуг Андрія Голубицького, директора з питань безпеки Грицька Супруна, радника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Андрія Хоменка, а також директора по формуванню методології закупівель НАК «Нафтогаз Україна» Романа Беляги. Саме Беляга, на думку Головко, здійснює «тіньове керівництво» газовидобувною компанією.