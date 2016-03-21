Енергохолдинг Ахметова за рік збільшив збиток майже в два рази - до 37 мільярдів

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, в 2015 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком майже в два рази, - до 37,399 млрд грн з 19,648 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, консолідована виручка ДТЕК у 2015 році збільшилася порівняно з 2014 роком на 1,8% - до 93,622 млрд грн з 91,946 млрд грн.

Повідомляється, що в 2015 році ДТЕК скоротив майже в три рази прибуток до вирахування податків (EBITDA) - до 4,087 млрд грн з 12,019 млрд грн в 2014 році.

"Високі темпи інфляції, збільшення вартості технологічного палива, обладнання та витратних матеріалів, а також підвищення залізничного тарифу призвели до зростання витрат при виробництві електроенергії, які не були компенсовані встановленим тарифом для ТЕС ДТЕК Енерго", - йдеться у звіті ДТЕК.

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Як повідомляв УНІАН, ДТЕК в 2015 році скоротив виробництво електроенергії на 20% - до 38,284 млрд кВт-год порівняно з 47,8 млрд кВт-год за 2014 рік. Видобуток вугілля компанією в 2015 році скоротився на 22,7% - до 28,7 млн тонн з 37,1 млн тонн в 2014 році.

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.