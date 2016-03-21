Нафта відступає від максимумів року на новинах зі США

Ціни на нафту знизилися в понеділок, ще далі відступивши від максимумів 2016 року, пробитих минулого тижня, на тлі занепокоєнь щодо надвиробництва, оскільки кількість бурових установок у США зросла вперше з грудня.

За даними компанії Baker Hughes, в США додалася одна бурова установка, тоді як протягом 12 тижнів їх кількість скорочувалася, пише Рейтер.

Вранці ф'ючерси на WTI знизилися на 67 центів, або на 1,6 відсотка, до $38,77 за барель. У п'ятницю WTI подорожчала до $41,20 за барель, що стало найвищим показником з початку грудня, а потім просіла майже на 2 відсотки до $39,44.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи до $40,86 за барель, минулої сесії піднявшись до $42,54 за барель.

"Відновлення цін на нафту минулого місяця, здається, призвело до стабілізації кількості робітників бурових установок в сланцевому секторі США", - йдеться в клієнтській записці ANZ.

"Після падіння протягом 6 місяців поспіль кількість бурових установок у США збільшилася на одну до 387, показали дані Baker Hughes".

Глобальний надлишок нафти призвів до обвалу цін на чорне золото з максимумів середини 2014 року вище $100 за барель до мінімумів 12 років раніше в цьому році, у зв'язку з чим Brent подешевшала майже до $27 за барель, а WTI - до $26 за барель.

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Скорочення видобутку, зменшення росту запасів і підвищення попиту на паливо в США допомогли нафтовим котируванням відновитися.

Ралі цін на нафту в останні два місяці було зумовлено також пропозицією ОПЕК заморозити виробництво на рівні січня.