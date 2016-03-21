Ірак вперше в історії почав експорт газу
09:26, 21 березня 2016Енергетика
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Покупець і вартість газу поки тримаються в секреті.
Багдад має намір здійснити наступну поставку ЗПГ в кінці березня / Фото УНІАН
У неділю, 20 березня, Ірак в перші в історії почав експорт зрідженого природного газу (ЗПГ), передає DT.UA з посиланням на Associated Press.
Прес-секретар іракського міністерства нафти Асем Джихад повідомив, що судно, на борту якого знаходиться 10 тисяч куб футів (близько 300 куб. м) газового конденсату, вийшло з порту Умм-Каср, що розташований на березі Перської затоки.
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Асем Джихад не став розголошувати покупця і вартість відправленого газу, але додав, що наступна поставка ЗПГ з Іраку відбудеться в кінці березня.
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