"Люди з російськими паспортами знищують українське газовидобування", - Сергій Соболєв

Україна може позбутися своєї найбільшої державної газовидобувної компанії, якщо уряд продовжить проводити на підприємстві таку ж провальну кадрову політику, а також ставити «Укргазвидобування» у нерівні умови з конкурентами.

Про це заявив народний депутат Сергій Соболєв, передають «Українські новини».

«Що уряд допустив з «Укргазвидобуванням» - спочатку там одні клани правили. Тепер, за інформацією, там люди з російськими паспортами і громадянством РФ. Це приклад того, що «Укргазвидобування» фактично розглядається як об'єкт, з якого можна витягати брудні гроші, а не підприємство, яке може працювати, збільшувати прибуток і видобуток газу», - повідомив парламентарій.

За його словами, йде свідоме знищення державного видобутку газу. Створюються умови, в яких держпідприємство буде знижувати видобуток, оскільки знаходиться не в однакових умовах з приватним бізнесом.

На думку Соболєва, СБУ зобов'язана розслідувати факти наявності в керівництві «Укргазвидобування» людей, пов'язаних з Росією.

Нагадаємо, народний депутат Михайло Головко звинуватив голову «Укргазвидобування» Олега Прохоренка у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації. За його словами, Прохоренко оточив себе менеджерами, які ще недавно працювали в російських нафтових компаніях, багато з них продовжують мати російське громадянство. На думку нардепа, діяльність цих людей «спрямована проти основ національної безпеки України, і є всі підстави стверджувати, що люди, яких Прохоренко привів в «Укргазвидобування», зловживаючи своїм службовим становищем, займаються розкраданням державних коштів».

Зокрема, депутат вимагає в СБУ перевірити громадянство керівника напряму закупівель товарів та послуг ПАТ «Укргазвидобування» Андрія Токаря, начальника управління із закупівель товарів і послуг Андрія Голубицького, директора з питань безпеки Григорія Супруна, радника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Андрія Хоменка, а також директора з формування методології закупівель НАК «Нафтогаз Україна» Романа Беляги. Саме Беляга, на думку Головка, здійснює «тіньове керівництво» «Укргазвидобуванням».