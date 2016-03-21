Южно-Українська АЕС відключила блок №2 на ремонт

Южно-Українська атомна електростанція відключила від енергосистеми країни блок №2 для проведення поточного ремонту в системі охолодження генератора, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

«21 березня 2016 року о 09:47 енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергосистеми України для проведення поточного ремонту згідно з дозволеною заявкою для усунення недоліків у системі охолодження генератора», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обладнання першого енергоблоку АЕС працює без зауважень в заданому режимі. На третьому енергоблоці триває капітальний планово-попереджувальний ремонт.

Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 21 березня 2016 становить 0,09 мкЗв/год.

«Викиди і скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень», - підкреслюється в повідомленні.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).