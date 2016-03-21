В українських сховищах 9,1 мільярда кубів газу – на 17% більше, ніж роком раніше

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 12 по 19 березня скоротилися на 3,8%, або на 364 млн кубометрів, - до 9,110 млрд куб. м з 9,474 млрд куб. м.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Станом на аналогічний період минулого року в ПСГ залишалося 7,8 млрд кубів газу.

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ становить близько 60 млн кубометрів.

На 14 квітня 2015 року, коли Україна завершила опалювальний сезон і приступила до закачування газу в ПСГ було 7,7 мільярда кубометрів.

Читайте такожЄК написала листа Україні та Росії: пропонує провести переговори по газу найближчим часом

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 дол. за тис. кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський «Газпром» за своє паливо.