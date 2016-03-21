Імпорт нафти до Китаю сягнув історичного максимуму

Імпорт нафти до Китаю зріс в лютому на 20% в річному обчисленні та сягнув рекордних поставок за весь час спостережень, повідомляє РБК з посиланням на свіжі митні дані.

"Перше місце серед експортерів за підсумками місяця посіла Саудівська Аравія, продемонструвавши другий для себе результат в історії. У лютому 2016 року вона постачала до Китаю 1,38 мільйона барелів/день, а рекорд було зафіксовано в лютому 2012 року на рівні 1,39 мільйона барелів/день", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Росія протягом року збільшила поставки до Китаю майже на 48%, до 1,03 мільйона барелів/день, посівши третє місце після Анголи. Агентство нагадує, що Росія дедалі частіше кидає виклик саудівської гегемонії на китайському ринку і з листопада 2014 року шість разів обходила королівство за обсягами постачання, востаннє у грудні 2015 року. Тоді середньодобовий імпорт з Росії склав 949,9 тисячі барелів, а з Саудівської Аравії — 886,9 тисячі барелів.

У березневій доповіді Міжнародного енергетичного агентства говорилося, що Китай замінив для Росії Німеччину в якості основного імпортера нафти.

Видання зазначає, що Росія в 2016 році зможе ще більше скоротити розрив з саудитами, якщо скористається зростаючим попитом з боку міні-НПЗ, які споживають щодня 1,8 мільйона барелів, що еквівалентно приблизно 20% імпорту.

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Іран в лютому збільшив поставки нафти в Китай на 1% порівняно з минулим роком, до 538 тисяч барелів/день. Найбільша азіатська нафтопереробна компанії Sinopec і державний нафтотрейдер Zhuhai Zhenrong підписали з Іраном контракт на поставку в 2016 році 505 тисяч барелів/день, зазначає видання.