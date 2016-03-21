В Швейцарії поновилися слухання у справі про корупцію за участю менеджерів "Газпрому"

Слухання у справі про корупцію за участю співробітників російської компанії «Газпром» поновилися 21 березня у Федеральному кримінальному суді Швейцарії, пише "Комерсант".

На офіційному сайті судової установи йдеться, що згідно з матеріалами справи, один з підозрюваних в період з 2001 по 2006 рік, займаючи посаду директора представництва компанії ABB в Росії, здійснював корупційні виплати співробітникам «Газпрому». Другий фігурант брав участь у корупційних угодах спочатку в якості співробітника ABB в Росії, а потім як директор представництва концерну Alstom в Росії. Двом іншим підозрюваним ставиться в провину те, що вони брали хабарі, будучи співробітниками «Газпрому». Один з них також брав участь у відмиванні грошей, одержаних внаслідок корупційних оборудок, вважають представники обвинувачення.

Читайте такожЗбіднілому "Газпрому" доведеться змінювати плани на найближчі два роки - FitchІмена учасників судового процесу не розголошуються. Як зазначається на сайті суду, засідання триватимуть до 24 березня, а рішення винесуть 1 квітня.

Раніше «Комерсант» повідомляв, що Громадська палата Росії звернулася до генпрокурора Росії Юрія Чайки з проханням провести перевірку за фактами можливого отримання хабарів колишніми менеджерами «Газпрому». Відповідний лист було направлено заступником голови комісії з соціальної політики та якості життя громадян Георгієм Федоровим.

Як повідомляв «Ъ», восени 2014 року цюріхська газета Tages-Anzeiger повідомила, що Швейцарія готує обвинувачення в корупції проти топ-менеджерів «Газпрому». За даними видання, один з учасників корупційного скандалу досі займає в «Газпромі» високий пост. Другий входив до складу правління «Газпрому» і покинув компанію в 2008 році.