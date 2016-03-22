Ціни на нафту відновили зростання на заявах з ОПЕК

Світові ціни на нафту у вівторок підвищуються, продовжуючи відігравати дані від американської аналітичної фірми Genscape щодо тижневих запасів "чорного золота" в країні, а також повідомлення від ОПЕК, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:31 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,12% - до 41,59 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,26% - до 41,64 долара за барель.

Негативний вплив даних від нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, що показали зростання минулого тижня числа нафтових бурових установок у США вперше з кінця 2015 року - на 1 одиницю, або на 0,26%, до 387 штук, змінив оптимізм інвесторів, пов'язаний з даними від Genscape. Згідно зі звітом компанії, тижневі запаси "чорного золота" в США на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) протягом тижня, що завершився 18 березня, знизилися на 0,57 мільйона барелів — до 69,05 мільйона барелів.

Дані від Міненерго США минулого тижня показали, що запаси нафти в Кушинга збільшилися на 0,6 мільйона барелів — до 67,5 мільйона барелів. Крім того, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 11 березня, збільшилися на 1,3 мільйона барелів, або на 0,3% - до 523,2 мільйона барелів. Новий звіт Міненерго країни очікується в середу. За прогнозами аналітиків показник по тижневим комерційних запасів виріс на 3 мільйони барелів, до 526,2 мільйона барелів.

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Підтримують позитивну динаміку нафтових цін і заяви від ОПЕК. Генеральний секретар ОПЕК Абдалла Салем Ель-Бадрі в понеділок висловив надію, що Іран в майбутньому може приєднатися до обговорення заморозки рівня видобутку нафти. Крім того, він заявив, що сподівається на продовження тенденції зростання цін на нафту, хоча вони навряд чи рушать до нових рекордів. Глава ОПЕК додав, що вартість нафти повернеться до нормального рівня після позбавлення від перевиробництва і надлишків.

"Поточні навколишні умови, що спонукають до зростання попиту на ризик, сприятливі для цін на сировинні товари...", - вважають аналітики ANZ.