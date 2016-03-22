Газове протистояння Росії та Туреччини наростає: "Газпром" ризикує втратити мільйони

"Газпром" істотно знижує постачання газу свому другому за розміром споживачу — Туреччині: цінова суперечка з турецькими компаніями призводить до того, що державна Botas скорочує закупівлі, а приватні імпортери, яким "Газпром" урізає постачання, збирають консорціум, щоб вперше перейти до закупівлі дешевшого СПГ, пише "Комерсант".

Це може дозволити турецьким компаніям менше залежати від російського газу влітку. У результаті "Газпром" може недоотримати $300-400 млн виручки — втрати перевищать вигоду від підвищення цін, якого прагне компанія.

Читайте також"Нафтогаз" відповів "Газпрому": за І квартал вимагатиме близько $1 мільярда недоплати за транзитПоставки російського газу по Трансбалканському газопроводу до Туреччини з початку року впали на 7,5%, до 2,6 млрд кубометрів, — найнижчого рівня, як мінімум, за останні три роки, випливає з даних Bulgartransgaz (оператор болгарської ділянки труби), а з лютого по 19 березня падіння ще більш значне — 19%. По другому маршруту постачання газу з РФ до Туреччини — газопроводу Blue Stream через Чорне море — обсяги, за даними "Ъ", також скоротилися порівняно з минулим роком. Падіння відбувається, незважаючи на низьку базу 2015 року, — тоді "Газпром" обмежив постачання українського транзитного коридору в спробі перешкодити реверсу в Україну. Тепер "Газпром" рапортує про різке зростання експорту в Європу: на 37% в Італію, на 60% в Австрію, на 66% у Францію і майже на 250% — у Велику Британію. Але Туреччина — другий за розміром споживач монополії і єдиний стабільно зростаючий ринок газу в Європі — поза цього списку.

Співрозмовники "Ъ" в "Газпром експорті" вказують, що основна причина зниження постачання — тепла погода у Туреччині. Але, за словами співрозмовників "Ъ" на турецькому ринку, проблема в ціновій суперечці "Газпрому" з споживачами — державною Botas і шістьма приватними імпортерами. Botas домагається від "Газпрому" знижки і в жовтні 2015 року перенесла спір в арбітраж.

Як зазначають джерела "Ъ", в лютому турецький уряд зажадав від Botas знизити відбір російського газу до 80% від контрактного рівня (встановлений за умови take-or-pay). Botas змогла піти на це через потепління та активну закупівлю СПГ. Але приватним імпортерам постачання урізав на 10% в кінці лютого сам "Газпром", намагаючись домогтися скасування наданої ним у минулому році знижки на газ. У результаті, поточна ціна для приватних імпортерів Туреччини зросла, за даними "Ъ", приблизно до $190 за 1 тис. кубометрів, хоча самі імпортери підвищення офіційно не визнають.

1 лютого "Комерсант" повідомив, що "Газпром" хоче підвищити ціну на газ для приватних турецьких імпортерів, яким дав знижку в 2015 році. Джерела "Комерсанта" стверджують, що цей крок не пов'язаний з загостренням російсько-турецьких відносин, але в поєднанні з поточним арбітражем щодо Botas він означає збереження невизначеності на другому за розміром експортному ринку "Газпрому".

У минулому році термінал Aliaga у квітні-жовтні був завантажений лише на 8,5%. Якщо в цьому році завантаження влітку складе хоча б половину потужності, приватні імпортери зможуть отримати 2 млрд кубометрів, відмовившись від закупівлі цього обсягу у "Газпрому". Тоді "Газпром" втратить близько $350 млн виручки — це як мінімум удвічі більше його потенційної вигоди від підвищення ціни для приватних імпортерів на 10,25%. При цьому Анкара вже доручила Botas знайти одне-два регазифікаційних судна (FSRU) і прискорити будівництво інтерконектора з Болгарією, що теоретично може дозволити Туреччини отримувати газ з Центральної Європи, в тому числі через Україну. У такому разі стратегічну перевагу "Газпрому" як постачальника, який забезпечує більше половини потреб Туреччини в газі, може бути втрачено.