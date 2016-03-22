Україна 22 березня очікує збільшення імпорту газу з ЄС майже на 70%

10:45, 22 березня 2016
Енергетика
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Обсяги добових поставок європейського газу в Україну мають зрости до 17,4 мільйона кубометрів на добу.

REUTERS

Україна у вівторок, 22 березня, очікує збільшення добових поставок природного газу з Європейського Союзу на 66%, - до 17,4 мільйона кубометрів з 10,5 мільйона кубометрів, повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар "Укртрансгазу" Максим Белявський.

"Сьогодні. Згідно з заявкою, очікуємо збільшення надходжень природного газу з Європи. Обсяги мають вирости з 10,5 до 17,4 мільйона кубометрів на добу", - написав він.

За словами представника "Укртрансгазу", зростання поставок газу з ЄС має відбутися за рахунок дозавантаження словацького та угорського маршрутів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна імпортує близько 90% газу зі Словаччини, з 1 березня скоротила в чотири рази закупівлю вуглеводнів з даного напрямку порівняно з попереднім днем, - до 9,7 мільйона кубометрів з 39,1 мільйона кубометрів.

Україна в січні-лютому 2016 року скоротила імпорт природного газу порівняно з січнем-лютим 2015 року-на 49%, до 2,1 мільярда кубометрів з 4,1 мільярда кубометрів.

Декілька слів про поточний стан імпортних поставок газу із Європи. Сьогодні. Згідно поданих заявок очікуємо на збільше...

Опубліковано Максимом Білявським 21 березень 2016 р.
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