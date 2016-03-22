Ціни на нафту впали на повідомленнях про вибухи в Брюсселі

На світових торгах у вівторок, 22 березня, ціни на нафту після зростання з початку торгів обвалились на тлі повідомлень про вибухи в Брюсселі.

За даними Інтерконтинентальної біржі (ICE), вартість Brent опустилася на 0,17% - до 41,28 долара за барель, WTI знизилася на 0,16% - до 41,12 долара за барель.

До новин про теракти в столиці Бельгії вартість Brent виросла на 0,12% - до 41,59 долара за барель, WTI збільшувалася на 0,26% - до 41,64 долара за барель.

Читайте такожСерія терактів в Брюсселі: всі подробиці (фото, відео)Підтримали позитивну динаміку нафтових цін заяви ОПЕК. Генеральний секретар картелю Абдалла Салем Ель-Бадрі в понеділок висловив надію, що Іран в майбутньому може приєднатися до обговорення заморозки рівня видобутку нафти. Крім того, він заявив, що сподівається на продовження тенденції зростання цін на нафту, хоча вони навряд чи рушать до нових рекордів. Глава ОПЕК додав, що вартість нафти повернеться до нормального рівня після позбавлення від перевиробництва і надлишків.