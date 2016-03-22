"Київенерго" Ахметова отримало минулого року 1,6 мільярда збитків

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, в 2015 році отримала чистий збиток 1,6 мільярда гривень, тоді як 2014 рік компанія завершила з чистим прибутком у 83,7 мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому виручка від реалізації продукції за звітний період не вказується.

Загальні активи компанії в 2015 році збільшилися порівняно з 2014 роком до 11,917 мільярда гривень з 9,241 мільярда гривень.

Сумарна дебіторська заборгованість протягом звітного періоду збільшилася до 416,5 мільйона гривень з 364,8 мільйона гривень.

Читайте також"Київенерго" Ахметова збільшила збиток на 70%

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.

Виробництво теплової енергії "Київенерго" здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелень. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тисячі кілометрів (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами "Київенерго" є компанія ДТЕК (72,39% акцій) та НАК "Енергетична компанія України" (25% акцій).