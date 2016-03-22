Росія в рамках СОТ поскаржилася на реформу ГТС України – жодна країна не підтримала

Росія в рамках Світової організації торгівлі висловила стурбованість реформою управління газотранспортною системою (ГТС) України в частині відповідності правилам СОТ, однак жодна країна не підтримала її позицію, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У відповідь на стурбованість РФ українська делегація у СОТ заявила, що реформа управління ГТС перебуває в повній відповідності з енергетичним законодавством Євросоюзу та Енергетичного співтовариства і спрямована на забезпечення сумлінної конкуренції, а також безпеки поставок в інтересах споживачів.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує до червня 2016 року завершити реформу управління своєю газотранспортною системою, що спричинить створення двох окремих компаній з управління магістральними газопроводами та підземними сховищами газу, і, як очікується, відкриє шлях для залучення західного інвестора до модернізації газотранспортної інфраструктури країни, побудованої за часів СРСР.

У серпні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління українською ГТС.

Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане надання всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні п‘ять років звітувати перед парламентом про виконану роботу.

Україна ініціює розгляди у рамках Світової організації торгівлі щодо обмеження імпорту продуктів харчування та залізничної продукції, а також транзиту з боку Російської Федерації.