FT: Саудівська Аравія згодна заморозити видобуток нафти і без Ірану

Саудівська Аравія буде готова заморозити видобуток нафти, навіть якщо Іран не піде на подібні кроки, повідомляє видання Financial Times з посиланням на представника ОПЕК.

"Існує домовленість багатьох країн про спільне заморожування, навіщо робити це залежним від Ірану... Незважаючи на всі хвастощі, нам ще треба побачити, що Іран може зробити", - сказало джерело видання.

"Подивіться на те, що це (прагнення до заморожування видобутку - ред.) зробило, щоб змінити психіку ринку. Зараз ринок бачить, що люди збираються, спілкуються. Ця кооперація допомогла відновити ціни", - зазначив співрозмовник FT, передає Прайм.

Він зазначив, що каталізатором для кращої взаємодії нафтовидобувачів стало "відчуття термінової необхідності поліпшення економічної ситуації".

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РФ, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела на зустрічі в Досі 16 лютого для підтримки світових цін на нафту домовилися про таку міру, як збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але тільки якщо інші виробники приєднаються до ініціативи. Серед країн, що висловили таку готовність, Еквадор, Алжир, Нігерія, Оман, Кувейт, ОАЕ. Іран і Ірак поки говорять лише про підтримку кроків щодо поліпшення ситуації на ринку нафти, уникаючи обіцянок приєднатися до заморожування видобутку.

Зустріч нафтовидобувачів у розширеному форматі очікується 17 квітня в Досі (Катар). Раніше голова Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що попередньо участь у новій зустрічі підтвердили близько 15 країн. При цьому російський міністр розраховує, що кількість учасників може бути більшою. Раніше у вівторок агентство Bloomberg з посиланням на міністерство енергетики Катару, повідомило, що влада країни розіслала запрошення на квітневу зустріч всім державам-членам ОПЕК та іншим великим нефтовидобувальникам.