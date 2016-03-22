Кабмін збільшив на 40% фінансування Чорнобильської АЕС

Кабінет міністрів України збільшив на 40% порівняно з 2015 роком фінансування в 2016 році заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему - до 998,224 млн грн.

Про це йдеться в постанові уряду від 16 березня 2016 року.

Згідно з документом, на підтримання в безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива в 2016 році буде направлено 597,207 млн грн, тоді як торік на зазначені цілі було виділено 337,207 млн грн.

На виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків у 2016 році витратять стільки ж, як і в 2015 році, - 70,603 млн грн.

На проведення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки Кабмін у 2016 році направить аналогічну торішній суму в 230,914 млн грн.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами в 2016 році передбачено 48,5 млн грн (10,273 млн грн у 2015 році), а на звільнення енергоблоків від ядерного палива – 50,955 млн грн (60,691 млн грн у 2015 році).

Читайте такожПорошенко оголосив 2016 роком вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує додаткових 105 млн дол. міжнародної донорської допомоги для завершення будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК) – захисної споруди, яким до кінця 2017 року накриють зруйнований в 1986 році енергоблок №4 Чорнобильської АЕС.

Європейський банк реконструкції і розвитку (розпорядник коштів Чорнобильського фонду) проведе 25 квітня 2016 року в Києві асамблею донорів для збору додаткових коштів.

Довідка УНІАН. У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС " і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Початкова вартість будівництва оцінювалася в 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкта збільшилася на 500 млн євро.

У кінцевому підсумку влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва огороджувального контуру нового безпечного конфайнменту (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний та екологічно стабільний об'єкт.

Після встановлення конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС необхідно буде розібрати старі конструкції та розробити технологію вилучення ядерного палива.

У 1997 році країни "Великої сімки" (G7) домовилися про створення фонду для фінансування будівництва саркофага над четвертим блоком Чорнобильської АЕС.