"Енергоатом" почав реконструкцію системи техводопостачання на Южно-Українській АЕС

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих в Україні АЕС, приступив до реконструкції системи технічного водопостачання на Южно-Українській атомній електростанції вартістю в 1,214 млрд грн, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, реконструкція системи техводопостачання Южно-Української АЕС передбачає реалізацію трьох проектів: будівництво 5 бризкальних басейнів, облаштування струменеспрямовуючої споруди (завіси) в акваторії Ташлицького водосховища, а також комплексу споруд для заповнення та підживлення водойми-охолоджувача.

«Загальна вартість будівництва об'єктів становить 1214,4 млн грн. Тривалість будівництва - 36 місяців», - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня, як зазначили в «Енергоатомі», розпочато підготовчі роботи з реалізації проекту реконструкції даної системи.

«Сьогодні повним ходом йде облаштування будмістечка, під'їзних шляхів, проїздів і розворотів, розпочато вертикальне планування території бризкальних басейнів №1 і №2», - відзначили в компанії.

За словами директора з інвестицій та перспективного розвитку «Енергоатома» Тетяни Амосової, фінансування проекту поки не було включено в тариф «Енергоатома».

«У зв'язку з тим, що проект був підписаний Кабміном у січні, його фінансування поки що не включено в тариф на електроенергію «Енергоатома». Але розпорядженням президента компанії ми зможемо виділити фінансування на цей найважливіший для нас на сьогоднішній день об'єкт шляхом перерозподілу внутрішніх ресурсів компанії», - цитує прес-служба словаАмосової.

Також в «Енергоатомі» повідомили про продовження будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, зокрема, про добудови її третього гідроагрегату.

«Орієнтовна вартість об'єкта на сьогодні визначається у розмірі 2,9 млрд грн, з яких понад 260 млн призначені на соціальний розвиток регіону», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 1 березня 2016 року виконані основні монтажні роботи зі збірки гідрогенератора-двигуна агрегату №3.

«Готовність статора - 78%, ротора – 97%. Потрібна поставка електротехнічного обладнання», - додали в компанії.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).