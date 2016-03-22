Бразильський нафтовий гігант Petrobras відзвітував про рекордний збиток

Бразильська нафтова держкомпанія Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) відзвітувала про рекордний квартальний збиток у понеділок через великі списання на тлі падіння цін на нафту і скасування проектів в нафтопереробці.

Консолідований чистий збиток компанії в четвертому кварталі становив рекордні 36,9 мільярда реалів ($10,2 мільярда) - на 48 відсотків вище збитку в 26,6 мільярда реалів роком раніше, пише Рейтер.

Аналітики компанії, відзначає агентство, розраховували приблизну суму збитку до $ 2,6 млрд.

Збитки компанії спровоковані зниженням цін на нафту. З $ 12,8 млрд, які були списані в четвертому кварталі 2015 року, 83% припало на нафтові родовища.

З огляду на останній звіт, загальний збиток Petrobras за 2015 рік становив $ 9,6 млрд.

Також за рахунок скорочення інвестицій компанії вдалося збільшити свою грошову позицію більш ніж в два рази: з $ 12,1 млрд до $ 26,9 млрд, що дозволило погасити $ 126,2 млрд боргу.

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Генеральний директор Альдемір Бендін сказав, що Petrobras другий рік поспіль не буде виплачувати дивіденди своїм державним і недержавним інвесторам і не планує виплати бонусів співробітникам.