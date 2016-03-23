Ціни на нафту продовжують знижуватися

Вартість нафти в середу демонструє негативну динаміку на тлі реакції інвесторів на трагічні події в Брюсселі, яку підсилили слабкі дані Американського інституту нафти (API) про зростання тижневих запасів "чорного золота" в країні, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,89% - до 41,42 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,13% - до 40,98 долара за барель, пише Прайм.

Два вибухи прогриміли в міжнародному аеропорту Брюсселя у вівторок близько 08.00 за місцевим часом. Влада країни вважає, що один з вибухових пристроїв міг привести в дію терорист-смертник. Третій вибух стався у вагоні метро на станції Мальбек. В результаті терактів загинули не менше 34 людей, ще 230 отримали поранення. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Новини про теракти знизили попит інвесторів на сировинні товари, в тому числі на нафту. Крім того, негатив на ринку посилили свіжі дані Американського інституту нафти. Згідно зі звітом, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 8,796 мільйона барелів до рекордних 531,8 мільйона барелів. Дані істотно перевершили прогнози експертів, що очікували зростання на 2,7 мільйона барелів.

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Пізніше в середу управління енергетичної інформації міністерства енергетики США опублікує свій щотижневий огляд за обсягом комерційних запасів (крім стратегічний резерв) в країні за тиждень, що завершився 18 березня. Згідно з прогнозами аналітиків, показник зріс шостий тиждень поспіль на 3,09 мільйона барелів, до 526,29 мільйона барелів.