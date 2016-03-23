У Росії оцінили собівартість видобутку нафти в країні у $2 за барель

Собівартість видобутку бареля нафти в Росії становить 2 долари. Таку оцінку в інтерв'ю "Російській газеті" дав заступник міністра енергетики РФ Кирило Молодцов.

"У середньому собівартість видобутку бареля російської нафти становить близько двох доларів», — сказав він.

Молодцов уточнив, що величина може значно змінюватися залежно від циклу освоєння родовища.

"Собівартість видобутку важковидобувних і шельфових запасів вища за 20 доларів. При падінні видобутку собівартість вища", - зазначив він.

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За словами заступника міністра, російські нафтові компанії навіть з урахуванням низьких цін на нафту відчувають себе досить впевнено. За прогнозами відомства, обсяг інвестицій нафтовидобувачів цього року становитиме близько 1,4 трлн рублів.