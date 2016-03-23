Fitch розповіло, що небезпечніше дешевої нафти для російських компаній

Зниження прогнозу цін на нафту не матиме прямого негативного впливу на рейтинги російських нафтогазових компаній, але є інший, більш серйозний ризик - низькі ціни на нафту збільшили ймовірність підвищення податків, що може призвести до погіршення показників кредитоспроможності та вибіркового зниженнях рейтингів, пишуть "Ведомости" з посиланням на огляд Fitch.

Fitch знизило прогноз середніх цін на нафту в лютому: до $35 за барель у 2016 р., $45 - в 2017 р. і $55 - в 2018 р. У довгостроковій перспективі агентство очікує середню ціну нафти $65 за барель. Такі рівні цін призведуть до збільшення частки позикових коштів у компаній сектора, але навантаження залишиться помірним і більшою мірою буде компенсоване гнучким курсом рубля і прогресивним податковим режимом.

Читайте такожForbes: Економічна криза в Росії триває; інформацію про стан ринку отримати все важчеЗараз Fitch робить перегляд прогнозів з корпоративних емітентів через зниження прогнозу цін на нафту, нові рейтинги будуть опубліковані після того, як більшість компаній нададуть результати за 2015 р.

Ключові показники компаній РФ у цілому залишаться в межах, відповідних поточним рейтингам, вказують аналітики Fitch.

Більш серйозний ризик для компаній нафтогазового сектора РФ, ніж низькі ціни, — це підвищення податків, вважають в агентстві.

Більш високі податки можуть змінити рейтингову картину, що зумовить більш високу частку позикових коштів та послаблення ліквідності, пише Fitch. Підвищення податків у секторі, оголошене в жовтні 2015 р., було відносно невеликим і буде коштувати російським нафтовим компаніям 3-7% від їх EBITDA в доларах, але підвищення податків на видобуток корисних копалин, запропоноване Мінфіном в лютому, може мати суттєві наслідки, наприклад, призведе до падіння EBITDA більш ніж на 20%, вказують аналітики.

При цьому сценарії компаніям РФ буде потрібно більше покладатися на російську банківську систему в плані підтримки ліквідності і скорочувати капітальні витрати: це може послабити їх з операційної точки зору, вважають в Fitch.

Якщо ціни на нафту знову знизяться до $35 і залишаться на цьому рівні протягом тривалого періоду часу, збільшиться ймовірність значного підвищення податків через зростання тиску на бюджет, попереджає Fitch.