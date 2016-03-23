Окупованому Севастополю знижують енерголіміт – введуть графік відключення світла "3 години через 3"

В окупованому РФ Севастополі у зв'язку з аварійними роботами в Криму 24 і 25 березня прогнозується зниження ліміту подачі електрики на 50 МВт.

Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків НС у Севастополі повідомив директор філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» Віктор Шульженко, передають «Крим.Реалії».

«Ліміт становитиме 130 – 140 МВт, тому буде застосований графік «віялового» відключення, ймовірно, «3 через 3 години», – сказав Шульженко.

За його інформацією, минулої доби ліміт становив 168 МВт.

Підконтрольний Росії губернатор Севастополя Сергій Меняйло дав доручення представнику «Севастопольенерго» довести до населення графік відключення.

«Зважаючи на зниження ліміту аварійні бригади переведені на посилений режим роботи. Також Департамент готовий забезпечити «Севастопольенерго» додатковим автотранспортом для оперативного усунення аварій на електромережах», – повідомляють у російському уряді Севастополя.

У стані енергодефіциту і віялових відключеннь електроенергії Крим живе вже чотири місяці.

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У Криму з минулого тижня почалася нова хвиля активних енерговідключень. Підконтрольна Росії влада Севастополя і Криму попереджала про те, що відновлюють відключення електрики у зв'язку з ремонтними роботами та обмеженням перетікання електроенергії в перетин «ОЕС Юг – Крим».

Графіки відключення світла будуть діяти на півострові до 26 березня.

Після чергової хвилі відключень електроенергії полиці магазинів знову поповнили свічками. Зараз це знову один з найбільш ходових товарів, зізнаються продавці.

З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і енергомостом з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень, відбуваються часті аварії.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».