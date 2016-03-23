"Нафтогаз" очікує влітку початку суду проти РФ щодо захоплених активів у Криму

Голова національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує, що влітку 2016 року розпочнеться судовий процес у Міжнародному інвестиційному арбітражі проти Російської Федерації щодо захоплених нею в результаті анексії Криму українських газових активів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам 23 березня у Києві.

«Ми плануємо подавати у Міжнародний інвестиційний арбітраж. Уже претензії були направлені Російській Федерації з цього питання, там є певний процес, який передбачає, що спочатку направляється претензія, потім надходить відповідь, а потім розпочинається судове засідання», - сказав Коболєв.

На уточнююче запитання журналістів, коли, на його думку, може розпочатися судове засідання, Коболєв відповів: «Я думаю, що це питання двох-трьох місяців».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року НАК «Нафтогаз України» найняв американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі позову у Міжнародний арбітражний суд щодо своїх активів в анексованому Росією Криму.

«Нафтогаз України» оцінив вартість втрачених активів у Криму у 15,7 млрд грн.

15 грудня 2015 року українські морські прикордонники зафіксували факт порушення РФ норм міжнародного Морського права. Зокрема, в результаті проведених заходів прикордонники виявили і задокументували, що дві самопідйомні бурові установки (СПБУ) «Петро Годованець» та «Незалежність», які в 2014 році були незаконно захоплені Російською Федерацією під час анексії Криму, переміщені із зони Одеського газового родовища ближче до півострова Крим (місце знаходження уточнюється).

Міністерство закордонних справ України розцінює перевезення Росією бурових установок у Чорному морі як «черговий епізод широкомасштабного розкрадання майна і природних ресурсів».