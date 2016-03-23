Антимонопольний комітет вчергове звинуватив ряд мереж АЗС у ціновій змові

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вчергове звинуватив мережі АЗС, які зокрема працюють під брендом WOG, OKKO, Shell, SOCAR, у змові при підвищенні вартості пального в період 19-21 березня на 1 грн.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке зазначило, що в зазначений період ці мережі АЗС підвищили ціни на бензин А-95 на 1 грн/л – до 21,99 грн/л.

«Це ще один факт неодноразової практики зазначених учасників ринку щодо встановлення та підтримки на однаковому рівні роздрібних цін на пальне», - заявляють в АМКУ.

Згідно з повідомленням, роздрібні ціни на світлі нафтопродукти зазначених операторів ринку є найвищими в Україні, перевищують рівень індикативних цін, розрахованих Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, і не корелюють із змінами об'єктивних чинників, що впливають на вартість пального.

«При цьому встановлення й підтримання однакових цін на світлі нафтопродукти може призвести до обмеження конкуренції на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів», - додають у відомстві.

Також у комітеті нагадують, що за виявленими фактами антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів 22 січня 2016 року АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку компаній «Вог Рітейл», «Окко нафтопродукт», «Альянс Холдинг», «Сокар Петролеум» і «Паралель - М ЛТД».

«Зараз комітет проводить збір і аналіз доказів у справі, здійснює аналіз інформації та документів, отриманих на вимогу комітету. За результатами розгляду справи Комітетом буде прийнято відповідне рішення», - повідомили у відомстві.

Крім того, наголошується, що за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, а також у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем Законом України «Про захист економічної конкуренції» передбачено накладення штрафу в розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання за рік, що передує року накладення штрафу.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2016 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив голові Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину, а також голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву провести переговори з операторами ринку нафтопродуктів для зниження цін на бензин на тлі падіння цін на нафту.

Водночас Яценюк дав доручення АМКУ напрацювати формулу ціноутворення на нафтопродукти залежно від ціни на нафту за принципом «чим вища ціна на нафту в світі, тим вищі ціни на АЗС, і навпаки». За словами прем'єра, АМКУ протягом кількох тижнів «не спромігся це зробити».

1 лютого Антимонопольний комітет почав розгляд справи про цінову змову між власниками мереж АЗС при роздрібній реалізації світлих нафтопродуктів.