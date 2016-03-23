"Нафтогаз" планує в квітні почати закачування газу в підземні сховища

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в квітні почати закачування газу в підземні сховища для наступного опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам 23 березня в Києві.

«Дивлячись на режим роботи системи сьогодні, я думаю, що це буде як зазвичай квітень», - сказав Коболєв.

При цьому глава «Нафтогазу» не повідомив конкретних обсягів, які компанія планує закачати в підземні сховища.

«Обсяг закачування буде меншим, ніж минулого року», - зазначив Коболєв.

Також глава «Нафтогазу» спрогнозував, що в 2016 році загальне споживання газу в Україні скоротиться до 32 мільярдів кубічних метрів, тоді як у 2015 році Україна спожила близько 34 мільярдів кубічних метрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна планує до наступного опалювального сезону довести запаси природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) до 17 млрд кубометрів, що відповідає показникам на початок зими 2015-2016 років.

Опалювальний сезон планується завершити до 15 квітня 2016 року.

Також, за словами Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.