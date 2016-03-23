У МЕА вважають "безглуздою" можливу угоду про заморожування видобутку нафти

Угода між деякими з країн-виробників нафти ОПЕК і Росією про заморожування видобутку, можливо, не має сенсу, оскільки Саудівська Аравія – єдина країна, яка має можливість збільшити виробництво, заявив в середу один з членів керівництва Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), пише Рейтер.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали більш ніж на 50 відсотків з установленого на початку цього року 12-річного мінімуму поблизу $27 за барель, після того як Росія і країни, що входять в ОПЕК, - Саудівська Аравія, Катар і Венесуела минулого місяця домовилися про заморожування видобутку нафти на рівні січня.

Катар запросив всіх 13 членів ОПЕК та провідні нафтовидобувні країни, що не входять в картель, взяти участь у зустрічі в Досі 17 квітня, щоб обговорити можливість замороження нафтовидобутку.

"Серед груп країн (які беруть участь у зустрічі), про яких нам відомо, тільки Саудівська Аравія має можливість збільшити виробництво", - сказав Ніл Еткінсон, голова департаменту нафтової промисловості та ринків МЕА.

"Тому замороження видобутку, мабуть, досить безглузде. Це, швидше, свого роду жест, який, ймовірно, спрямований на те, щоб зміцнити впевненість у майбутній стабільності нафтових цін", - додав він.

Лівія, так само як і Іран, поставилася з деякою зневагою до ініціативи про заморожування видобутку, а відсутність на квітневій зустрічі двох держав ОПЕК, обидва з яких мають досить можливостей для збільшення виробництва, обмежить позитивний ефект від домовленостей, які можуть бути досягнуті під час переговорів.

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Підвищення видобутку нафти Іраном на 300.000 барелів на добу в перший квартал після зняття міжнародних санкцій співпало з очікуваннями МЕА, сказав Еткінсон, додавши, що до кінця третього кварталу Тегеран може збільшити виробництво на ті ж 300.000 барелів на добу.

"Не можна сказати, що Іран наводнює ринок ще великим об'ємом нафти. Все відбувається, як здається, набагато розміреніше", - сказав він.

За словами Еткінсона, Ірану буде потрібен деякий час, щоб повернути видобуток на досанкційний рівень і відновити свою частку на нафтовому ринку Європи, де зараз домінують Саудівська Аравія, Росія і Ірак.

Згідно з прогнозом МЕА, розрив між попитом і пропозицією на нафту зменшиться пізніше цього року, що створить умови для відновлення цін на чорне золото до 2017 року.