ГПУ оголосила Курченку чергову підозру в махінаціях з газом на 2 мільярди гривень

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру бізнесмену Сергію Курченку за махінацій зі скрапленим газом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

"Головним слідчим управлінням спільно з Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України за наслідками проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, з урахуванням здобутих доказів, складено повідомлення про підозру Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року - початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі скрапленим газом", - зазначається у повідомленні.

За даними відомства у вказаний період часу Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" та належного державі скрапленого газу на загальну суму 2,2 мільярда гривень шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами, значно нижчими за ринкові, нібито для потреб населення. У той же час, фактично газ членами злочинного угруповання у подальшому реалізовувався підконтрольними Курченку суб'єктами за ринковими цінами на території України.

В ГПУ зазначають, що внаслідок цих протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму понад 2 мільярда гривень.

У повідомленні нагадується, що підозрюваний Курченко оголошений у міжнародний розшук, а за зверненням слідчого, погодженим з прокурором, судом щодо нього обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

У ході розслідування органом досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 мільярда гривень.

Досудове розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК, підконтрольного бізнесмену, медіаресурсу UMH group, футбольного клубу "Металіст", Одеського нафтопереробного заводу й мережі АЗС SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень.

Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії СЄПЕК.

22 березня Генеральна прокуратура України поінформувала, що склала повідомлення про підозру Курченку за вчинення злочинів у банківській галузі і, зокрема, за незаконне заволодіння коштами на загальну суму 5,6 мільярда гривень.