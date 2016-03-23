Яценюк вимагає від облгазів перерахувати та повернути українцям гроші за газ

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав незаконним нарахування газопостачальними компаніями сум за природний газ для населення за місячною нормою 6 кубометрів на особу, і заявив про затвердження урядом нової норми в 4,4 кубометра.

Про це він заявив на засіданні уряду 23 березня.

За словами прем'єра, ряд облгазів на початку 2016 року через суд домоглися скасування минулорічного постанови Кабміну про норму щомісячного споживання газу населенням без лічильників в розмірі 3 кубометра, що повернуло в дію стару норму.

В результаті чого, зазначив Яценюк, газопостачальні компанії виставили населенню завищені рахунки за спожитий газ без лічильника.

"Зараз газопостачальні підприємства прийняли незаконне рішення про нарахування для громадян України плати за газ, у тому випадку, якщо немає лічильників, у розмірі 6 кубометрів. Для кожного домогосподарства, залежно від домогосподарства, - це від 195 гривень за весь період опалювального сезону до 1 800 гривень, які незаконно хочуть отримати з громадян України та зарахувати як доходи облгазів", - сказав Яценюк.

"Профільним міністерством разом з НКРЕКП проведені розрахунки, і незважаючи на те, що вища судова інстанція скасувала урядове рішення, я пропоную сьогодні прийняти відповідне рішення та встановити норматив не 6 кубометрів, як зараз виставляють облгази, а поставити норматив 4,4 кубометра. Невідкладно цю постанову прийняти та опублікувати", - сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр звернувся до газопостачальних компаній з вимогою перерахувати людям гроші і повернути частину сплачених коштів за спожитий раніше газ.

"Я вимагаю негайно перерахувати і повернути людям гроші", - додав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Національній комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) штрафувати і позбавляти ліцензій обласні газорозподільні компанії за порушення вимоги про безплатне забезпечення громадян України газовими лічильниками.

Наприкінці грудня 2015 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що незадоволений темпами встановлення газових лічильників в Україні обласними газорозподільними компаніями. При цьому він нагадав, що всі домогосподарства – споживачі газу мають бути оснащено газовими лічильниками до 1 липня 2016 року.

За даними ЗМІ, понад 70% українських облгазів контролюють структури бізнесмена Дмитра Фірташа. У його власності також знаходяться більше половини вітчизняних хімічних підприємств.