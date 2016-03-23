Росія скорочує експорт нафти - Росстат

За підсумками січня показник скоротився на 13,4% до грудня і на 2,3% до січня 2015 року. Видобуток нафти в січні 2016 року зросла на 1,4% до грудня 2015 року і на 1,2% в річному вираженні, повідомляє Прайм з посиланням на Росстат.

В якості причин зниження січневого експорту називається відносно м'яку зиму в Європі і зберігаються скромні темпи зростання економіки регіону.

У минулому спостерігалися й сильніші коливання цього показника, що перевищували 10% в річному вираженні, нагадав менеджер Московського нафтогазового центру EY Дмитро Дзюба.

"Аналізуючи показник січня, необхідно також враховувати рекордні обсяги експорту в грудні - понад 22 мільйони тонн", - додав він.

Зазначається, що в довгостроковій перспективі на обсяг експорту нафти впливатиме очікуване зниження видобутку. Його пов'язують з тим, що в період низьких цін на нафту інвестиції в нові проекти зараз фактично заморожені, а багато старих родовищ близькі до виснаження.

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Зниження доходів від експорту, в свою чергу, негативно позначається на наповненні федерального бюджету. За даними Мінфіну РФ, в лютому до казни надійшло 746 мільярдів рублів (11 мільярдів доларів), що на 32% менше, ніж у січні, і на 21% менше, ніж роком раніше.