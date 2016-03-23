Нафта продовжує дешевшати на даних зі США

Ціни на нафту пішли в середу вниз після публікації даних американського Міненерго, які показали, що збільшення запасів виявилося значно вищим за очікуване, повідомляє РБК.

"Вартість нафти в середу знову знизилася після публікації даних Міненерго США по запасах", - повідомляє Financial Times.

Зазначається, що станом на 17:25 барель Brent оцінювався на біржі ICE в 40,77 долара, що приблизно на 2,5%, або на 1 долар, нижче ціни закриття.

"Запаси американських нафтосховищах зросли на минулий тиждень на 9,4 мільйона барелів, тоді як прогнозувалося їх збільшення на 2,5 мільйона барелів. Нафту сорту WTI подешевшала на 3%, до 40,17 долара за барель", - зазначають у статті.

Видання нагадує, що, за прогнозом Bank of America Merrill Lynch, слід приготуватися до того, що відновлення цін на нафту буде йти W-подібної траєкторії, а Goldman Sachs вважає, що 20-місячне падіння цін ще не закінчено.

"За даними Американського інституту нафти, запаси бензину в США скоротилися на 4,3 мільйона барелів, але цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати зростання запасів сировини", - пише The Wall Street Journal. Видання посилається на оцінку інвестбанку Tudor, Pickering, Holt & Co, згідно з якою в цей час року зазвичай зниження запасів бензину врівноважує зростання запасів нафти.

"Попит на бензин залишається значно сильніше очікуваного", - сказав WSJ Джим Риттербуш, що очолює фірму з консалтингу в енергетичній сфері. Він додав, що зниження цін на нафту стримується триваючої "галасом" навколо заморозки рівня видобутку, яку обговорюють найбільші світові експортери.

WSJ також зазначає, що, за даними лондонської компанії Energy Aspects, на цьому тижні підтримку нафти зробило позапланове скорочення видобутку на 2,7 мільйона барелів на день, що переважило збільшення експорту з Ірану на 300 тисяч барелів на день.

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На думку Energy Aspects, такі позапланові зниження поставок, спричинені позаплановими техработами і терактами на нафтопроводах, продовжаться. Зокрема, аналітики компанії зазначили, що особливо вразливою є нафтопровід з іракського Курдистану в Туреччину, за яким щодоби прокачується 600 тисяч барелів.