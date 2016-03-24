Членство в ЄС захищає Британію від тиску Росії на енергосистему країни - глава Міненерго

Про це йдеться у промові голови британського Міненерго Ембер Радд, пише РБК з посиланням на The Guardian.

«Покладатися на енергію з-за кордону — це ризиковано. Ми бачили, як такі країни, як путінська Росія, використовують постачання газу в якості зовнішньої політики. Загрожують зменшити їх або різко підвищити ціни», — вважає міністр.

За словами Радд, Британія не може дозволити, щоб її «енергетична безпека була захоплена і стала політичним пішаком», що «поставить Європу на коліна». «Працюючи в Європейському союзі, кожна держава може зробити так, щоб це не стало реальністю», — пояснила вона.

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«Як у блоку, до яких входить 500 млн людей, у нас є сила протистояти Путіну. Ми можемо координувати наш відповідь на кризу. Ми можемо використовувати силу внутрішнього ринку, щоб отримувати газ з інших джерел. Ми можемо опускати ціну імпорту, як це нещодавно сталося у східній Європі, — підкреслила голова Міненерго. — Простіше кажучи, коли мова йде про російський газ, потрібно керуватися приказкою «разом ми вистоїмо, розділені — загинемо».

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Міністр також передбачила, що вихід Британії з ЄС буде подібний «електрошоку». «В цьому випадку витрати на енергію у Великобританії, швидше за все, злетять щонайменше на півмільйона фунтів на рік», — підкреслила Радд.