Ціни на нафту продовжують знижуватися

Ціни на американську нафту знижуються на азіатських торгах у четвер через зростання запасів чорного золота в США шостий тиждень поспіль до нового рекордного значення, повідомляє Reuters.

До 07:40 ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 0,3 відсотка до 39,67 долара за барель.

Ф'ючерси на Brent знижуються на 0,02 відсотка до 40,46 долара за барель.

Запаси нафти в США виросли протягом тижня на 9,36 мільйона барелів до 532,54 мільйона барелів при прогнозі зростання на 3,1 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Зростання запасів нівелює зростання цін на новинах про спроби провідних нафтових держав домовитися про заморожування нафтовидобутку.

"Видобуток ОПЕК все ще висока, і, як очікується, Іран наростить видобуток", - сказав ризик-менеджер Тоні Нунан з Mitsubishi Corp.

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"Я очікую, що ціни на нафту опустяться і знову протестують рівень 35 доларів, якщо ми продовжимо спостерігати підвищення (запасів)".