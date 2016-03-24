Велика Британія звинуватила РФ в використанні газу в якості зброї - ЗМІ

Міністр енергетики Великобританії Ембер Радд повідомила про те, що її країна може потрапити в залежність від газових поставок з Росії в разі виходу країни з Євросоюзу, повідомляє Прайм.

"Ми були свідками того, як країни, такі як Росія, використовують поставки газу в якості інструменту зовнішньої політики, погрожуючи припиненням поставок або збільшенням ціни", - зазначила глава міністерства енергетики.

Радд також вважає, що щільна робота з ЄС допоможе уникнути газової залежності від Москви.

"Покладатися на енергію з-за кордону - це ризиковано. Ми бачили, що такі країни, як Росія Володимира Путіна, використовують постачання газу як зовнішню політику. Загрожують зменшити їх або різко підвищити ціни", - цитує The Guardian слова міністра.

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Нагадаємо, що у Великобританії останнім часом точаться суперечки про вихід країни з Євросоюзу. Це питання винесуть на обговорення 23 червня поточного року. Також раніше надходили повідомлення про те, що якщо рішення про вихід зі складу ЄС може коштувати Лондону 145 мільярдів доларів.