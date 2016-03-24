Южно-Українська АЕС відновила виробництво електроенергії, підключивши до мережі перший енергоблок

Південно-Українська атомна електростанція після одноденної перерви вночі 23 березня відновила виробництво електроенергії, підключивши до енергомережі блок №1 після ремонту, йдеться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, на енергоблоках №2 та №3 тривають планові ремонтні роботи.

"Радіаційна обстановка на Південно-Українській АЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 24 березня 2016 становить 0,1 мкЗв/год", - зазначили в "Енергоатомі".

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня о 09:40 енергоблок №1 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту для усунення несправності системи регулювання турбіни.