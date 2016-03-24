"Укргазвидобування", як і раніше, перешкоджає роботі держаудиторів - Держфінінспекція

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" як і раніше перешкоджає роботі державних аудиторів і не допускає їх до виконання перевірки господарської діяльності підприємства, ініційованої Кабінетом міністрів України.

Про це йдеться в повідомленні Державної фінансової інспекції, на базі якої в даний момент формується Державна аудиторська служба.

У Держфінінспекції нагадали, що перевірки охоплюють період діяльності за 2014 рік та перше півріччя 2015 року. Крім того, керівник "Укргазвидобування" під час засідання уряду 18 березня отримав пряму вказівку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка допустити аудиторів на підприємство. Більш того, Держфінінспекція, як наголошується, створила спеціальну робочу групу для аудиту фінансово-господарської діяльності "Укргазвидобування", в яку увійшли представники Антимонопольного комітету, Фіскальної служби, Мінекономрозвитку, Фонду держмайна і навіть Національної поліції. Перевірки мали початися 22 березня. Проте "Укргазвидобування" заблокувало їх проведення, мотивуючи свої дії тим, що підприємство нібито не належить до суб'єктів господарювання державного сектора економіки.

"Однак 100% акцій ПАТ "Укргазвидобування" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", яка повністю є державною. Крім того, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року №83 "Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави", ПАТ "Укргазвидобування" входить в перелік державних підприємств", - йдеться у повідомленні Держфінінспекції.

"Керівництво "Укргазвидобування" відверто ігнорує урядові доручення, і такі дії обумовлені, швидше за все, бажанням приховати певні сумнівні аспекти діяльності акціонерного товариства. Не виключено, що там є суттєві порушення фінансової дисципліни", - припустили в Держфінінспекції.

У відомстві повідомили, що про блокування перевірок вже доповіли уряду і керівництву МВС.

Раніше голова Держфінінспекції Лідія Гаврилова вже заявляла про протидію перевіркам з боку керівництва "Укргазвидобування". Тоді керівництво держхолдингу мотивував свої дії тим, що на підприємстві ведеться оперативний аудит". Однак, як наголосила Гаврилова, оперативний аудит дозволяє оцінити не тільки поточні банківські операції не дозволяє оцінити фінансове положення справ у компанії в попередні періоди.

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Разом з тим, прем'єр Яценюк підкреслив, що "Укргазвидобування" є одним з найбільш важливих держактивів, за які сьогодні ведеться боротьба. Яценюк також припустив, що компанія "Укргазвидобування" представляє значний інтерес, і тому велика ймовірність, що компанію хочуть приватизувати, а чинного керівника Олега Прохоренка, призначеного в рамках одного з перших проведених в Україні відкритих кадрових конкурсів, - замінити.

Кабмін ініціював перевірки держпідприємств на початку 2016 року в рамках оцінки фінансового стану і ефективного використання можливостей державних компаній.