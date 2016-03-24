Brent торгується нижче $40 за барель
11:49, 24 березня 2016Енергетика
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Brent впала до $39,99 за барель, WTI - до $39,22 за барель.
REUTERS
Світові ціни на нафту в четвер вдень прискорили зниження, нафта марки Brent вперше з 16 березня опустилася нижче психологічної позначки в 40 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.
Станом на 11:07 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,19% - до 39,99 долара за барель.
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Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,43% - до 39,22 долара за барель.
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