Brent торгується нижче $40 за барель

Світові ціни на нафту в четвер вдень прискорили зниження, нафта марки Brent вперше з 16 березня опустилася нижче психологічної позначки в 40 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 11:07 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,19% - до 39,99 долара за барель.

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Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 1,43% - до 39,22 долара за барель.