Яценюк дотримався обіцянки: встановив нову норму споживання газу без лічильника
Тепер місячна норма споживання газу без лічильника при наявності централізованого гарячого водопостачання складає 4,4 кубометра.
Кабінет міністрів України встановив нову норму місячного споживання газу в домогосподарствах, не обладнаних лічильниками - 4,4 кубометра на особу, оскільки обласні газопостачальні компанії через суд скасували розпорядження уряду, яким норму споживання газу було встановлено на рівні 3 кубометрів.
Відповідне рішення закріплено урядовою постановою від 23 березня 2016 року.
Згідно з документом, тепер місячна норма споживання газу без лічильника при наявності централізованого гарячого водопостачання складає 4,4 кубометра на особу, при відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 7,1 кубометра на особу. При наявності газової плити і водонагрівача - 14 кубометрів на особу.
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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 23 березня назвав незаконним нарахування газопостачальними компаніями сум за природний газ для населення по місячній нормі 6 кубометрів на особу, та заявив про затвердження урядом нової норми в 4,4 кубометра.
У травні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Національній комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) штрафувати та позбавляти ліцензій обласні газорозподільні компанії за порушення вимоги про безплатне забезпечення громадян України газовими лічильниками.
В кінці грудня 2015 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що незадоволений темпами встановлення газових лічильників в Україні обласними газорозподільними компаніями. При цьому він нагадав, що всі домогосподарства – споживачі газу мають бути оснащені газовими лічильниками до 1 липня 2016 року.
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За даними ЗМІ, більше 70% українських облгазів контролюють структури бізнесмена Дмитра Фірташа. У його власності також знаходяться більше половини вітчизняних хімічних підприємств.