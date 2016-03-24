Яценюк дотримався обіцянки: встановив нову норму споживання газу без лічильника

Кабінет міністрів України встановив нову норму місячного споживання газу в домогосподарствах, не обладнаних лічильниками - 4,4 кубометра на особу, оскільки обласні газопостачальні компанії через суд скасували розпорядження уряду, яким норму споживання газу було встановлено на рівні 3 кубометрів.

Відповідне рішення закріплено урядовою постановою від 23 березня 2016 року.

Згідно з документом, тепер місячна норма споживання газу без лічильника при наявності централізованого гарячого водопостачання складає 4,4 кубометра на особу, при відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 7,1 кубометра на особу. При наявності газової плити і водонагрівача - 14 кубометрів на особу.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 23 березня назвав незаконним нарахування газопостачальними компаніями сум за природний газ для населення по місячній нормі 6 кубометрів на особу, та заявив про затвердження урядом нової норми в 4,4 кубометра.

У травні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Національній комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) штрафувати та позбавляти ліцензій обласні газорозподільні компанії за порушення вимоги про безплатне забезпечення громадян України газовими лічильниками.

В кінці грудня 2015 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що незадоволений темпами встановлення газових лічильників в Україні обласними газорозподільними компаніями. При цьому він нагадав, що всі домогосподарства – споживачі газу мають бути оснащені газовими лічильниками до 1 липня 2016 року.

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За даними ЗМІ, більше 70% українських облгазів контролюють структури бізнесмена Дмитра Фірташа. У його власності також знаходяться більше половини вітчизняних хімічних підприємств.