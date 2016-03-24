Саудівська Аравія через низькі ціни на нафту вирішила переорієнтувати економіку

Влада Саудівської Аравії має намір розвивати і зміцнювати туризм (в тому числі послуги для паломників до Мекки), щоб знизити залежність економіки від падіння цін на нафту.

Про це повідомляє Slon.ru посиланням на Zawya (входить в Thomson Reuters).

Аналітики вказують, що індустрія хаджу є другим за важливістю сектором економіки після нафтогазового. Щорічний внесок туризму у ВВП королівства оцінюється в 85 млрд ріалів (близько $23 млрд), з яких на хадж і умру (малий хадж) припадає 45 млрд ріалів.

Очікується, що після завершення робіт з реконструкції мечетей в Мецці і Медіні для того, щоб мати можливість приймати більшу кількість паломників, виручка від хаджу зросте в два рази. У сукупності доходи від туристичного сектору (в тому числі хаджу, історичного та медичного туризму) в найближчі п'ять років повинні збільшитися на 35 млрд ріалів.

У кінці минулого року Саудівська Аравія затвердила параметри бюджету на 2016 рік, виходячи з "дуже низьких" цін на нафту. Для боротьби з наслідками скорочення вартості вуглеводнів влада королівства вирішила провести структурні реформи, знизити зарплати і скоригувати тарифи на воду та електрику.

Крім того, в середині лютого поточного року Саудівська Аравія і Росія домовилися заморозити нафтовидобуток на рівні січня, щоб підтримати світові ціни на нафту. Ідею підтримали й інші видобувні країни; 17 квітня в столиці Катару Досі пройде зустріч країн-нафтовиробників, де також буде обговорюватися питання про рівні видобутку. У Міжнародному енергетичному агентстві майбутню угоду про заморожування назвали безглуздою.

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Восени 2015 року в Саудівській Аравії сталося кілька великих інцидентів під час хаджу. 11 вересня 111 паломників загинули під час падіння будівельного крана на території головної мечеті Мекки, а 24 вересня в долині Міна біля Мекки сталася тиснява, в результаті якої кількість загиблих стала рекордною за всю історію хаджу і перевищила 2,1 тисячі осіб.