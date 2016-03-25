Ціна нафти закріпилася вище $40 за барель

Ціни на нафту змогли відіграти вчорашнє падіння після виходу даних щодо бурових установок від Baker Hughes, згідно з якими кількість нафтових установок впала до семирічного мінімуму, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість бареля Brent на торгах у Лондоні підростала на 0,72% до 40,45 долара, пише Прайм.

Як повідомила американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, за підсумками, що завершився 24 березня робочого тижня, кількість бурових установок у США скоротилася на 12 одиниць, або на 3%, і становила 464 одиниці. У річному вираженні показник знизився на 584 одиниці, або на 56%.

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При цьому кількість нафтових бурових установок знизилася на 15 одиниць, або на 4%, до 372 штук - мінімуму з 2009 року. Кількість газодобувних установок зросла на 3 одиниці, або на 3%, і становила 92 одиниці.