Прем’єр доручив розібратися з блокуванням роботи "Енергоатома"

Таке доручення прем'єр надав після розгляду листа "Енергоатома", текст обох документів має у своєму розпорядженні Укрінформ.

Зокрема, у листі на ім’я глави уряду найбільша енергогенеруюча компанія України повідомляє, що Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України повністю заблокована робота "Енергоатома" шляхом накладення арештів на всі рахунки та майно компанії.

Як зазначається в листі, арешт рахунків та майна було проведено Держвиконслужбою при здійсненні виконавчого провадження ВП № 34029225 щодо стягнення 127,3 млн грн з НАЕК "Енергоатом" на користь ЗАТ СУАП "Укрелектроват".

У компанії зазначають, що, реагуючи на попередні скарги "Енергоатома", Яценюк вже надавав доручення відреагувати на неправомірні дії посадових осіб Держвиконслужби міністру внутрішніх справ Авакову, міністру юстиції Петренку, голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та голові Служби безпеки України Василю Грицаку, однак ситуація навколо енергогенеруючої компанії лише ускладнилася.

За даними "Енергоатома", на сьогодні арештовано рахунки компанії, які використовуються для виплати заробітної плати, а також рахунки зі спеціальним режимом використання, що взагалі не підлягають арешту.

"Арештовано все майно НАЕК "Енергоатом", балансова вартість якого становить близько 202 млрд грн, при тому, що залишок заборгованості по виконавчому провадженні становить близько 95 млн грн, а окреме майно Компанії взагалі вилучене з цивільного обігу", - йдеться у листі.

"Енергоатом" наголошує, що вбачає ознаки злочину в діях посадових осіб Департаменту державної виконавчої служби, у зв’язку з чим направив до Генеральної прокуратури України заяву про вчинення кримінального правопорушення (копію заяви додано до листа на ім’я Прем’єр-міністра).

В енергокомпанії також підкреслюють, що блокування рахунків призвело до зриву фінансування більшості виробничих програм "Енергоатома", у тому числі і постачання ядерних матеріалів та ядерного палива для забезпечення стабільної та надійної роботи енергоблоків АЕС України.

"Під загрозою зриву опинилося постачання ядерного палива для трьох енергоблоків ВВЕР-1000", - повідомляється в листі.

Крім того, в документі йдеться про те, що блокування рахунків компанії призведе до невиконання зобов’язань щодо розрахунків із західними партнерами "Енергоатома" - компаніями Westinghouse та AREVA.

"Зазначені компанії надають значну підтримку у зміцненні енергетичної незалежності України та завжди з порозумінням ставляться до тимчасових труднощів, з якими стикається "Енергоатом". Проте ситуація є вкрай критичною та може поставити під загрозу подальше поглиблення співробітництва з європейськими та світовими компаніями", - зазначили у компанії.

Звертаючись до прем’єр-міністра, керівництво "Енергоатома" просило його особисто втрутитись в ситуацію та сприяти держкомпанії у захисті державних інтересів.

Після розгляду листа Яценюк доручив Авакову та Петренку "терміново вжити відповідно до компетенції вичерпних заходів щодо забезпечення захисту інтересів держави".