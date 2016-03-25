В Абромавичуса обрали трьох іноземців до наглядової ради "Нафтогазу"

Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України», повідомив на прес-конференції міністр економіки Айварас Абромавичус.

«Номінаційний комітет відібрав трьох незалежних членів і тепер очікує кандидатів від Адміністрації президента і Кабінету міністрів. Троє незалежних членів уже готові наступного тижня приїхати в Україну і приступити до роботи», - сказав Абромавичус.

За його словами, номінаційний комітет вибрав Маркуса Річардса з 33-річним досвідом роботи в нафтогазовому бізнесі, Чарльза Проктора з 27-річним досвідом у нафтогазовому бізнесі і Пола Уоріка з 30-річним досвідом у нафтогазовому бізнесі.

Річардс і Проктор працювали в одній з найбільших британських нафтогазових компаній ВР.

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Присутній на прес-конференції голова Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер зазначив, що всі троє незалежних членів від ради «Нафтогазу» мають бездоганну репутацію і досвід в енергетиці.

Також голова ЄБРР зазначив, що ніхто, крім членів номінаційного комітету не втручався у відбір незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу».

«У сьогоднішніх повідомленнях про затвердження трьох членів наглядової ради, можливо, звучатиме певна критика і спекуляція в даному питанні, але я з усією відповідальністю хочу заявити, що крім членів номінаційного комітету ніхто не втручався у відбір незалежних членів до наглядової ради «Нафтогазу»», - сказав голова ЄБРР.

Також голова ЄБРР висловив надію, що Адміністрація президента і Кабінет міністрів запропонують двох членів наглядової ради з такою ж бездоганною репутацією, як і відібрані троє.

Також банкір заявив, що ЄБРР має подібний план реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 7 грудня 2015 року у рамках проведення реформи управління Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» ухвалив новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, які належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним з ключових кредиторів країни - Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи дала можливість отримати 300 млн дол. кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 млрд куб. м газу в Європейському Союзі. Кредит є револьверним - з можливістю відновлення.

19 січня Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.