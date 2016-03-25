Коболєв: газових переговорів з Росією в березні вже не буде, можливо у квітні

Голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує, що тристоронні газові переговори між Україною і Росією за сприяння Європейської Комісії відбудуться у квітні 2016 року, оскільки у березні їх вже не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві сьогодні, 25 березня.

У цьому місяці переговорів щодо газу напевно вже не буде. Ми чекаємо на реакцію "Газпрому", напевно ,це буде квітень», - сказав Коболєв.

За його словами, на сьогодні на переговорний процес впливає політична криза в Україні і те, що і російська сторона, і європейська чекають визначеності щодо складу Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Демчишин заявляв, що тристороння зустріч з газових питань за участю Європейського Союзу відбудеться до кінця березня.

При цьому віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович закликав Україну готуватися до наступного опалювального сезону і нових переговорів з "Газпромом", оскільки Стокгольмський арбітраж до кінця 2016 року не встигне вирішити газові суперечки між "Нафтогазом" і російським газовим монополістом.