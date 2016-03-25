Постачання пільгового газу для населення під загрозою – "Нафтогаз" чекає рішення Кабміну

Голова найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає критично важливим, щоб Кабінет міністрів до 28 березня 2016 року продовжив дію постанови про спеціальні зобов'язання «Нафтогазу» з продажу природного газу для населення на пільгових умовах.

Про це він повідомив журналістам 25 березня в Києві.

«Якщо рішення не буде прийнято, то ми взагалі не зможемо поставляти газ для населення. Що робитимуть у такій ситуації облгази? Найімовірніше, купуватимуть газ за ринковою ціною», - сказав Коболєв.

За його словами, 28 березня є крайнім терміном для прийняття цього рішення.

«Я поки що не розумію, що відбувається. Це зараз буде одне з найболючіших питань», - додав Коболєв.

Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємств ТКЕ, які надають послуги з централізованого теплопостачання.

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