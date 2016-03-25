У Росії в лютому бензин подорожчав майже на 10%

Ціни виробників на автомобільний бензин у лютому в РФ збільшилися на 9,7% порівняно з січнем; ціни на дизпаливо - скоротилися на 1%, повідомляє Прайм з посиланням на дані Росстату.

"Ціни виробників на бензин марки Аі-76 (Аі-80) в лютому зросли на 5,7%, марки Аі-92 (Аі-93) - на 10,9%, Аі-95 і вище - на 7,9%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подорожчання автомобільного бензину відбулося в 16 суб'єктах РФ (від 0,2% в Тюменській області до 18,6% у Омської області). У Республіці Саха (Якутія) ціни виробників на бензин автомобільний збереглися на рівні січня 2016 року. У 2 суб'єктах РФ зазначено його здешевлення: на 2,2% - у Сахалінській області і на 1,5% - в Ленінградській області.

"В лютому зниження споживчих цін на бензин автомобільний констатували в 42 суб'єктах РФ, з них у Республіці Тива - на 2,4%, Чечні та Дагестані - на 1,9% та 1,7% відповідно. Підвищення цін на бензин спостерігалося в 15 суб'єктах РФ, в тому числі в Ненецькому автономному окрузі – на 1,3%, Татарстану - на 0,7%", - уточнює видання.

Підкреслюється, що в Москві споживчі ціни на бензин автомобільний протягом минулого місяця зросли на 0,2%, в Санкт-Петербурзі - не змінилися.

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Таким чином, споживчі ціни на бензин різних марок в лютому 2016 року в середньому по Росії перевищували ціни виробників в 2,1-2,5 рази (у лютому 2015 року - в 2,1-2,8 рази). У лютому ціни виробників на видобуту нафту знизилися на 20,6% (з початку року - на 28,1%), тарифи на її перекачування трубопровідним транспортом стали нижче на 0,4% (з початку року зросли на 6%).